Кемеровские власти обнародовали график отключения горячей воды

По данным кемеровских властей, отключение горячей воды в городе будет проходить в разное время для разных районов.

Так, уже 16 мая горячего водоснабжения лишатся жители большей части Центрального района, а также нескольких кварталов Ленинского и Рудничного районов. Включение горячей воды на этих территориях запланировано на 29 мая. С 14 по 27 июня горячей воды не будет в Кировском районе, а с 27 июня по 10 июля горячее водоснабжение будет приостановлено в части Заводского и Ленинского районов.

С полным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться на сайте кемеровской администрации.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что специалисты обозначили сроки отключения горячей воды в Новокузнецке. Кемеровские власти сообщили о завершении отопительного сезона.