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Кемеровские власти обнародовали график отключения горячей воды

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Мэрия кузбасской столицы рассказала, жители каких районов первыми лишатся горячего водоснабжения.

По данным кемеровских властей, отключение горячей воды в городе будет проходить в разное время для разных районов.


Так, уже 16 мая горячего водоснабжения лишатся жители большей части Центрального района, а также нескольких кварталов Ленинского и Рудничного районов. Включение горячей воды на этих территориях запланировано на 29 мая. С 14 по 27 июня горячей воды не будет в Кировском районе, а с 27 июня по 10 июля горячее водоснабжение будет приостановлено в части Заводского и Ленинского районов.


С полным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться на сайте кемеровской администрации.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что специалисты обозначили сроки отключения горячей воды в Новокузнецке. Кемеровские власти сообщили о завершении отопительного сезона.

Фото: Администрация города Кемерово

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