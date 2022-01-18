Кемеровские власти объявили о сохранении маршрута №10

Сегодня, 18 января, мэр Кемерова Илья Середюк заявил, что востребованный маршрут №10 будет сохранен. Глава города подчеркнул, что в ходе транспортной реформы "пазики", работающие на данном направлении, будут заменены на автобусы. Кроме того, будет установлена новая нумерация: возможно, маршрут №10 станет маршрутом №100, рассказал мэр на своей странице в Instagram.

На сегодняшний день путь маршрутки №10т является одним из самых протяженных в городе. Общественный транспорт соединяет сразу несколько районов, так как движется через проспект Ленина с Южного на Радугу.

Исчезновение данного маршрута ранее взволновало кемеровчан. Напомним, что возмущенные горожане создали петицию о сохранении маршрута №10.