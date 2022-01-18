Кемеровские власти объявили о сохранении маршрута №10

0
Фото:  

Руководство кузбасской столицы приняло решение о том, чтобы не ликвидировать маршрут №10, исчезновение которого взволновало горожан.

Сегодня, 18 января, мэр Кемерова Илья Середюк заявил, что востребованный маршрут №10 будет сохранен. Глава города подчеркнул, что в ходе транспортной реформы "пазики", работающие на данном направлении, будут заменены на автобусы. Кроме того, будет установлена новая нумерация: возможно, маршрут №10 станет маршрутом №100, рассказал мэр на своей странице в Instagram.


На сегодняшний день путь маршрутки №10т является одним из самых протяженных в городе. Общественный транспорт соединяет сразу несколько районов, так как движется через проспект Ленина с Южного на Радугу.


Исчезновение данного маршрута ранее взволновало кемеровчан. Напомним, что возмущенные горожане создали петицию о сохранении маршрута №10.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32715

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined