Кемеровские власти объяснили затяжные работы на закрытом Сосновом бульваре

По словам горожан, проезд по Сосновому бульвару в Рудничном районе Кемерова закрыт уже несколько месяцев, однако работы по-прежнему ведутся. Местные жители оказались недовольны скоростью ремонта.

- Очень долго идут работы. За 4 месяца полкилометра дороги делать? - написала кемеровчанка.

Позже представители городской мэрии отметили, что в настоящее время специалисты проводят не ремонт Соснового бульвара, а его реконструкцию, что занимает больше времени. Сейчас рабочие уже завершили строительство ливневой канализации, а также демонтировали часть трамвайного полотна и контактной сети.

- Основные работы планируется закончить в этом году, - говорится в ответе администрации.

Напомним, ранее глава Кемерова Илья Середюк рассказал о ходе реконструкции данного участка и поделился снимками.