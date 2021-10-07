Кемеровские власти объяснили состояние привокзальной площади отсутствием денег

В Сети жители кузбасской столицы выразили недовольство отсутствием скамеек на площадке возле вокзала. С их слов, в непогоду всем приходится находиться на улице из-за отсутствия какого-либо укрытия от солнца или проливного дождя.

Правда местные власти заявили, что в ближайшее время не возьмутся за решение проблемы из-за нехватки денег.

– В связи с ограниченным финансированием, выполнить работы по установке дополнительных садовых диванов и навеса на площади ж/д вокзала в текущем году не представляется возможным, – заявили представители кемеровской администрации в ответ на возмущение граждан.

При этом чиновники подчеркнули, что смогут рассмотреть возможность ремонта позже, в течении следующих лет и примут решение "с учетом объемов финансирования".