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Кемеровские власти объяснили причину ночного шума на месте строительства нового стадиона

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Возмущенные кемеровчане рассказали, что не могут сомкнуть глаз по ночам из-за поздней стройки, что ведется в микрорайоне Кедровка. Власти отреагировали на жалобу о поздних работах.

В кемеровской мэрии сообщили, что на текущий момент в микрорайоне Кедровка ведется подготовка основания для монтажа "умной" спортивной площадки. Сейчас там и вправду проводятся шумные работы, однако все это строители выполняют в период с 09:00 до 19:00.

Однократно в ночное время подрядная организация была вынуждена осуществить доставку двух машин с щебнем, так как в другое время доставку осуществить не представилось возможным. По данному факту подрядной организации сделано замечание о недопущении выполнения работ в ночное время, сказали AVOKADO власти.

Представители администрации МАФСУ "СШ №1" принесли местным жителям свои извинения за причиненный неудобства. К слову, в рамках заключенного контракта все работы должны быть завершены в срок до 01.10.2022 года. Таким образом, гражданам придется жить по соседству со стройкой еще не один месяц.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что житель кузбасской столицы устал терпеть "усердие" строителей: те продолжают работу днем и ночью, чем создают проблемы жильцам соседних домов.

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