Кемеровские власти объяснили причину ночного шума на месте строительства нового стадиона

В кемеровской мэрии сообщили, что на текущий момент в микрорайоне Кедровка ведется подготовка основания для монтажа "умной" спортивной площадки. Сейчас там и вправду проводятся шумные работы, однако все это строители выполняют в период с 09:00 до 19:00.

– Однократно в ночное время подрядная организация была вынуждена осуществить доставку двух машин с щебнем, так как в другое время доставку осуществить не представилось возможным. По данному факту подрядной организации сделано замечание о недопущении выполнения работ в ночное время, – сказали AVOKADO власти.

Представители администрации МАФСУ "СШ №1" принесли местным жителям свои извинения за причиненный неудобства. К слову, в рамках заключенного контракта все работы должны быть завершены в срок до 01.10.2022 года. Таким образом, гражданам придется жить по соседству со стройкой еще не один месяц.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что житель кузбасской столицы устал терпеть "усердие" строителей: те продолжают работу днем и ночью, чем создают проблемы жильцам соседних домов.