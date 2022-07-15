Кемеровские власти объяснили прекращение работы крупного фонтана

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Мэрия кузбасской столицы рассказала, почему отключен фонтан, взволновавший горожан.

Кемеровчане, проживающие в микрорайоне Кедровка, задались вопросом о том, почему в поселке не работает фонтан. Местные жители разместили в социальных сетях фотографии нефункционирующего объекта.

‒ Скоро его вообще уберут, ‒ предположили пользователи Сети.

Чтобы выяснить причины отключения фонтана, журналист AVOKADO обратился в администрацию города. Сотрудники кемеровской мэрии рассказали, что указанный объект находится в аварийном состоянии.

‒ В связи с этим расконсервация и запуск в эксплуатацию в этом году производиться не будет, ‒ отметили специалисты.

Вопрос о ремонте фонтана рассмотрят при формировании программы благоустройства города на последующие годы с учетом объема финансирования.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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