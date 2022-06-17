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Кемеровские власти объяснили появление голоса у валидаторов

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Валидаторы в автобусах кузбасской столицы начали говорить с пассажирами о деньгах. Правда беседа с техникой оказалась приятна далеко не всем гражданам.

В кемеровской администрации журналисту AVOKADO рассказали, что у валидаторов появился голос, который оказался неприятен пассажирам, благодаря тому, что специалисты МБУ "УЕЗТУ" завершили обновление программного обеспечения на городских автобусах.

Теперь при оплате банковской или транспортной картой, срабатывает голосовое подтверждение оплаты. Если оплата по какой-то причине не прошла, то срабатывает специальный звуковой сигнал, объяснили в мэрии города.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что валидаторы в автобусах разозлили кемеровчан разговорами о деньгах.

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