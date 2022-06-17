Кемеровские власти объяснили появление голоса у валидаторов

В кемеровской администрации журналисту AVOKADO рассказали, что у валидаторов появился голос, который оказался неприятен пассажирам, благодаря тому, что специалисты МБУ "УЕЗТУ" завершили обновление программного обеспечения на городских автобусах.

– Теперь при оплате банковской или транспортной картой, срабатывает голосовое подтверждение оплаты. Если оплата по какой-то причине не прошла, то срабатывает специальный звуковой сигнал, – объяснили в мэрии города.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что валидаторы в автобусах разозлили кемеровчан разговорами о деньгах.