Кемеровские власти объяснили появление частной бани на Красном озере

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Частная баня у берега Красного озера привлекла внимание жителей кузбасской столицы, которые поинтересовались о законности появления объекта у местных властей.

Свой вопрос горожанин задал на электронной платформе "Кузбасс Онлайн". Также к публикации он прикрепил снимок с описываемого места, а в подписи указал, что баня, принадлежащая частному лицу, размещена на берегу Красного озера.


Власти города Кемерово на обращение пользователя Сети отреагировали и прокомментировали размещение объекта на указанной территории.

По информации комитета управления муниципальным имуществом, объекты "Сибирская заимка" размещены на берегу озера Красное незаконно, указали представители администрации.

Также в мэрии добавили, что решение о сносе самовольной постройки и освобождении земельного участка в настоящий момент рассматривается в суде.

Фото:  
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