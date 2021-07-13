Кемеровские власти объяснили появление частной бани на Красном озере

Свой вопрос горожанин задал на электронной платформе "Кузбасс Онлайн". Также к публикации он прикрепил снимок с описываемого места, а в подписи указал, что баня, принадлежащая частному лицу, размещена на берегу Красного озера.

Власти города Кемерово на обращение пользователя Сети отреагировали и прокомментировали размещение объекта на указанной территории.

– По информации комитета управления муниципальным имуществом, объекты "Сибирская заимка" размещены на берегу озера Красное незаконно, – указали представители администрации.

Также в мэрии добавили, что решение о сносе самовольной постройки и освобождении земельного участка в настоящий момент рассматривается в суде.