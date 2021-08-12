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Кемеровские власти объяснили повышение стоимости похорон

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В администрации Кемерова редакции AVOKADO рассказали, с чем связан недавний скачок цен на копку могил и погребение.

Как сообщили в мэрии, в конце июля произошла актуализация тарифов на похоронные услуги. Это связано с изменением стоимости материалов, энергоресурсов и других затрат. Соответствующее постановление от 30 июля 2021 года "Об установлении тарифов на услуги муниципального предприятия города Кемерово "Спецбюро" опубликовано администрацией.


Прошлые тарифы были установлены еще в декабре 2016 года. В текущем году их срок действия истек и поэтому они были пересмотрены. В мэрии отметили, что новые цены действуют для всех категорий граждан.


Ранее редакция AVOKADO подробнее писала о новой стоимости копки могил и проведении похорон.

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