Кемеровские власти объяснили отсутствие сезонного ремонта дорог на крупном мосту

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Представители кемеровской администрации дали реакцию на вопрос граждан о ремонте дорожного покрытия в районе Красноармейского моста, которым ранее власти планировали заняться.

Отсутствие ремонта асфальтированного покрытия на Красноармейском мосту в сезон выполнения всех дорожных работ в городе возмутил жителей столицы шахтерского края, которые выразили свое возмущение в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн".

— В Кемерово на Красноармейском мосту через р. Искитимку крайне неудовлетворительное состояние дорожного покрытия — многочисленные ямы и выбоины. Особенно на полосе движения от цирка в сторону улицы Красноармейской/Красной, — указал пользователь.

Кроме того, с его слов, из-за дорожных ям автолюбители вынуждены постоянно маневрировать на участках с углублениями и из-за этого риски ДТП значительно увеличиваются.


В официальном ответе администраторы сайта сослались на представителей "Кемдор". Власти заявили, что в настоящий момент специалисты управление дорожного хозяйства и благоустройства ведут работу по сбору коммерческих предложений для проведения конкурса по обследованию и проектированию мостового сооружения по улице Красноармейская.

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