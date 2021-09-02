Кемеровские власти объяснили отсутствие сезонного ремонта дорог на крупном мосту

Отсутствие ремонта асфальтированного покрытия на Красноармейском мосту в сезон выполнения всех дорожных работ в городе возмутил жителей столицы шахтерского края, которые выразили свое возмущение в Сети на платформе "Кузбасс Онлайн".

— В Кемерово на Красноармейском мосту через р. Искитимку крайне неудовлетворительное состояние дорожного покрытия — многочисленные ямы и выбоины. Особенно на полосе движения от цирка в сторону улицы Красноармейской/Красной, — указал пользователь.

Кроме того, с его слов, из-за дорожных ям автолюбители вынуждены постоянно маневрировать на участках с углублениями и из-за этого риски ДТП значительно увеличиваются.

В официальном ответе администраторы сайта сослались на представителей "Кемдор". Власти заявили, что в настоящий момент специалисты управление дорожного хозяйства и благоустройства ведут работу по сбору коммерческих предложений для проведения конкурса по обследованию и проектированию мостового сооружения по улице Красноармейская.