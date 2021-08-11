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Кемеровские власти объяснили отсутствие оборудованного пляжа на Красном озере

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Власти кузбасской столицы назвали причину, по которой в летний период не работал полноценный пляж на Красном озере, наметив дальнейшие планы по функционированию места отдыха.

Благоустройством пляжа на кемеровском озере должен был заниматься арендатор, однако он не стал заключать договор на текущий год.

— Новый арендатор заключил временный договор аренды до сентября 2021 в июле. В связи с чем коммерческая эксплуатация данной территории не осуществлялась, — рассказали Avoka.do в горадминистрации.

Кроме того, представители власти пояснили, что в настоящее время мэрия хочет арендовать указанную территорию в долгосрочной перспективе. Это позволит своевременно организовывать полноценный пляж на Красном озере.

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