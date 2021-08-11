Кемеровские власти объяснили отсутствие оборудованного пляжа на Красном озере

Благоустройством пляжа на кемеровском озере должен был заниматься арендатор, однако он не стал заключать договор на текущий год.

— Новый арендатор заключил временный договор аренды до сентября 2021 в июле. В связи с чем коммерческая эксплуатация данной территории не осуществлялась, — рассказали Avoka.do в горадминистрации.

Кроме того, представители власти пояснили, что в настоящее время мэрия хочет арендовать указанную территорию в долгосрочной перспективе. Это позволит своевременно организовывать полноценный пляж на Красном озере.