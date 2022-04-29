Кемеровские власти объяснили отсутствие аквапарка

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Власти кузбасской столицы назвали гражданам причину, из-за чего строительство аквапарка в городе до сих пор не начато.

К кемеровским властям с просьбой построить крупный водный комплекс для развлечений обратилась интернет-пользовательница. По ее мнению, подобный объект будет очень востребован у всех жителей области.

– Постройте пожалуйста в Кемерово аквапарк, ведь очень много народа туда будут ходить (орфография авт. прим. ред.), – указала она.

Ответ последовал от представителей городского правительства. По данным чиновников, предприниматели не заинтересованы в строительстве аквапарка в столице Кузбасса, в связи с чем его появление в ближайшее время не представляется возможным.


Однако представители ведомства указали, что когда запрос о предоставлении земли или выдаче разрешения на строительство поступит, то его сразу же изучат.

Да!
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