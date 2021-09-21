Кемеровские власти объяснили необходимость усиленной охраны Московской площади

Московская площадь в Кемерове вошла в особый перечень в соответствии с требованиями законодательства.
– Согласно Постановлению Правительства <...> в местах массового пребывания людей выполняются требования по антитеррористической защищенности, – рассказали VSE42.Ru в администрации города.
Отмечается, что территория оснащена круглосуточной физической охраной и инженерно-техническими охранными средствами.
Ранее сообщалось, Московская площадь стала местом массового пребывания людей.
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