Кемеровские власти объяснили необходимость лицеистов обучаться в соседнем здании школы

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Кемеровчане поинтересовались, почему учащиеся городского лицея ходят на занятия в здание другого учреждения. В горадминистрации объяснили происходящее.

Жители кузбасской столицы поинтересовались у властей в соцсетях, почему часть обучающихся городского лицея № 62 вынуждены ходить в здание школы № 10.

Почему детям 2-х и 3-х классов (это 200 человек) приходится ходить мимо двух школ и через два оживленных перекрестка в здание СОШ № 10 (ул. Красная 20)? — написала подписчица губернатора.

Представители горадминистрации пояснили, что здание начальной школы лицея № 62 по улице Весенней, 11А находится в аварийном состоянии из-за повреждения фундамента после аварии на водонесущих коммуникациях СКЭК.

В связи с этим с 01.09.2021 образовательный процесс для учащихся 2-3 классов временно осуществляется по адресу: улица Красная, 20, находящегося в Центральном районе города, в шаговой доступности от улицы Весенней, — говорится в ответе.

В мэрии добавили, что в школе есть свободные помещения, поэтому проводить занятия с большим количеством учеников представляется возможным.

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