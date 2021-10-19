Кемеровские власти объяснили необходимость лицеистов обучаться в соседнем здании школы

Жители кузбасской столицы поинтересовались у властей в соцсетях, почему часть обучающихся городского лицея № 62 вынуждены ходить в здание школы № 10.
— Почему детям 2-х и 3-х классов (это 200 человек) приходится ходить мимо двух школ и через два оживленных перекрестка в здание СОШ № 10 (ул. Красная 20)? — написала подписчица губернатора.
Представители горадминистрации пояснили, что здание начальной школы лицея № 62 по улице Весенней, 11А находится в аварийном состоянии из-за повреждения фундамента после аварии на водонесущих коммуникациях СКЭК.
— В связи с этим с 01.09.2021 образовательный процесс для учащихся 2-3 классов временно осуществляется по адресу: улица Красная, 20, находящегося в Центральном районе города, в шаговой доступности от улицы Весенней, — говорится в ответе.
В мэрии добавили, что в школе есть свободные помещения, поэтому проводить занятия с большим количеством учеников представляется возможным.
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