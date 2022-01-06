Кемеровские власти объяснили нехватку маршрутных такси на дорогах

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Сотрудники администрации кузбасской столицы рассказали, с чем связаны срывы рейсов маршруток, и обозначили, как проблема будет решена.

Накануне в социальных сетях стали массово появляться сообщения от жителей Кемерова, которые не смогли добраться до нужного места на маршрутных такси. Кемеровчане заявляли, что транспорт либо приезжал переполненным, либо вовсе не появлялся, причем наиболее заметной проблема была в Кировском районе. Горожане предположили, что подобная ситуация сложилась из-за транспортной реформы, проведение которой запланировано на январь 2022 года. Однако власти города сообщили, что срыв рейсов произошел из-за частных перевозчиков, которые не обеспечили свой транспорт необходимым оборудованием.

– Не все частные перевозчики в Кемерове установили на свои автобусы тахографы. Именно с этим обстоятельством, а не с транспортной модернизацией, связан невыпуск на линию части маршрутных такси в Кировском районе, – говорится в официальном сообщении.

Для решения проблемы на маршрут №51 будут направлены муниципальные автобусы: на линию выйдут 13 единиц транспорта. Если ситуация не улучшится, то с 10 января количество машин увеличится. Нарушивших правила частных перевозчиков накажут в соответствии с законодательством РФ.

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