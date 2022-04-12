Кемеровские власти назвали условие для отключения отопления

Отопительный сезон в Кемерове завершится в случае, если на улице установится устойчивая положительная температура. Об этом сообщили корреспонденту AVOKADO в городской администрации.

– Решение о завершении отопительного сезона будет принято после установления устойчивой положительной температуры воздуха (среднесуточная - выше +8 градусов) в течение 5 суток подряд,– уточнила собеседница.

Подачу тепла прекратят в жилых домах, школах, детских садах, а также в промышленных и административных зданиях.