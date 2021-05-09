Кемеровские власти назвали точную дату завершения отопительного сезона в городе

Устойчивость положительной температуры наружного воздуха, а также положительный гидрометеорологический прогноз специалистов в Кемерове позволили местным властям окончательно определиться с датой завершения отопительного сезона в городе.

Таким образом, как сообщили в мэрии областного центра Кузбасса, уже в ближайшую среду, 12 мая, подача тепла будет завершена в промышленных и административных зданиях, жилых домах, школах, а также детсадах города.

Напомним, что ранее стало известно об окончании отопительного сезона в Анжеро-Судженске. Новость с соответствующей информацией мы публиковали на нашем сайте.