Кемеровские власти назвали сроки открытия снежных городков

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В преддверии наступления Нового года кемеровские власти назвали даты, когда в городе будут открыты снежные городки.

Из документа на сайте мэрии областного центра следует, что одним из первых для горожан станет доступен снежный городок в микрорайоне Лесная Поляна. Торжественное открытие зимнего объекта запланировано на предстоящую субботу, 18 декабря, в 16:00 по местному времени.


Также снежные фигуры появятся на территории Кедровки, Ягуновки, а также в Кировском, Заводском, Ленинском, Рудничном, Центральном районах города Кемерово. В настоящий момент специалисты проводят работы на всех перечисленных площадках.

Площадь Советов в этом году украсят 17 персонажей отечественных мультфильмов, красивые входные группы с арками, ледяной лабиринт, следует из публикации.

Возле администрации эксперты установят интерактивные композиции для детей и горку, высота которой достигнет 4,8 метра.

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