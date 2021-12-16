Кемеровские власти назвали сроки открытия снежных городков

Из документа на сайте мэрии областного центра следует, что одним из первых для горожан станет доступен снежный городок в микрорайоне Лесная Поляна. Торжественное открытие зимнего объекта запланировано на предстоящую субботу, 18 декабря, в 16:00 по местному времени.

Также снежные фигуры появятся на территории Кедровки, Ягуновки, а также в Кировском, Заводском, Ленинском, Рудничном, Центральном районах города Кемерово. В настоящий момент специалисты проводят работы на всех перечисленных площадках.

– Площадь Советов в этом году украсят 17 персонажей отечественных мультфильмов, красивые входные группы с арками, ледяной лабиринт, – следует из публикации.

Возле администрации эксперты установят интерактивные композиции для детей и горку, высота которой достигнет 4,8 метра.