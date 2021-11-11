Кемеровские власти назвали сроки открытия новой дороги до кардиоцентра

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Мэр кузбасской столицы Илья Середюк в социальной сети рассказал жителям, когда работы на проезжей дороге, напрямую ведущей к кардиоцентру, будут завершены.

Заявление градоначальник сделал в комментариях к одному из постов в своем Instagram-аккаунте. Так, жительница областного центра задалась вопросом о сроках открытия дороги от проспекта Шахтеров и до кемеровского кардиологического центра.

Каждый день езжу и с надеждой смотрю: вот вот, ну когда уже? Может была информация, пропустила, поинтересовалась горожанка.

В ответ мэр заявил, что работы должны быть завершены до конца текущего ноября. Следовательно, в скором времени проезжая часть станет доступна автомобилистам.

Да!
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