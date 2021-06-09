Кемеровские власти назвали сроки открытия ледового дворца

0
Фото:  

Строящийся ледовый спортивный комплекс "Сосновый" в Рудничном районе Кемерова может открыть свои двери для посетителей этим летом. Об этом сообщили местные власти

В мэрии рассказали, что завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в июле 2021 года. Однако более точную дату открытия на сегодняшний день власти не обозначили.


Отмечается, что вместительность нового ледового катка будет достигать до 273 зрителей. В здании планируют организовывать тренировки для хоккеистов с шайбой и фигуристов. Также, в спорткомплексе возможна работа пункта проката коньков. Общая площадь льда в коробке – 3 024 кв. м. Возле здания предусмотрена парковка на 60 мест для машин.


Строительные работы "Соснового" начались в мае 2020 года. На создание объекта власти выделили 458,7 млн рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25914

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined