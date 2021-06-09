Кемеровские власти назвали сроки открытия ледового дворца

В мэрии рассказали, что завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в июле 2021 года. Однако более точную дату открытия на сегодняшний день власти не обозначили.

Отмечается, что вместительность нового ледового катка будет достигать до 273 зрителей. В здании планируют организовывать тренировки для хоккеистов с шайбой и фигуристов. Также, в спорткомплексе возможна работа пункта проката коньков. Общая площадь льда в коробке – 3 024 кв. м. Возле здания предусмотрена парковка на 60 мест для машин.

Строительные работы "Соснового" начались в мае 2020 года. На создание объекта власти выделили 458,7 млн рублей.