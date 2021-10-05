Кемеровские власти назвали сроки открытия "Кузбасс-Арены"

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Власти региона озвучили сроки завершения строительства спортивного комплекса в городе Кемерово "Кузбасс-Арена".

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, открытие крупного спортивного комплекса "Кузбасс-Арена" состоится к концу первого квартала 2022 года. Также он отметил, что на данной площадке, вместительность которой достигает 6 000 зрителей, будут проведены игры в рамках ЧМ по волейболу.


При этом в организации крупного спортивного мероприятия в кузбасской столице будут задействованы сразу три объекта: Московская площадь, ледовый дворец "Кузбасс" и "Кузбасс-Арену".

По данным ТАСС, на территории областного центра пройдут игры группы В, где выступят сборные Бразилии, Кубы, Японии и Катара.

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