Кемеровские власти назвали причину запрета на использование качелей в Парке Ангелов

Так, в администрации кузбасской столицы заверили, что решение о временном закрытии качелей в сквере было принято в связи с работами по восстановлению зеленого ландшафта: корневая система на газоне не выдержала суровой сибирской зимы.

– После таяния снега корневая система в почве ослабла, частично вымерзла, – передает сайт VSE42.Ru слова сотрудников местной администрации.

Представители власти отметили, что подсев новой травы уже произошел. Что касается развлечений, то на качелях будет вновь разрешено качаться, когда травянистый слой прорастет и окрепнет.