Кемеровские власти назвали причину перебоев в электричестве

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Специалисты были вынуждены отключить электроэнергию в центре кузбасской столицы из-за поврежденного кабеля. Об этом рассказали в администрации города.

Однако что послужило причиной повреждения городских электросетей в кемеровской мэрии не уточнили, но отметили, что ликвидировать последствия аварии удалось в течении 38 минут.

– По адресу ул. Красноармейская, 95 в 11.57 произошло аварийное отключение электроэнергии... В 12.35 подача электроэнергии восстановлена, – рассказали редакции в администрации.

Ранее редакция Avokado сообщала, что светофоры временно прекратили работу в кузбасской столице и по этой причине движение по оживленному перекрестку в центре города было затруднено. Без света остались жители жилых домов, заведения общепита и магазины.

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