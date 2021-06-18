Кемеровские власти назвали причину перебоев в электричестве

Однако что послужило причиной повреждения городских электросетей в кемеровской мэрии не уточнили, но отметили, что ликвидировать последствия аварии удалось в течении 38 минут.

– По адресу ул. Красноармейская, 95 в 11.57 произошло аварийное отключение электроэнергии... В 12.35 подача электроэнергии восстановлена, – рассказали редакции в администрации.

Ранее редакция Avokado сообщала, что светофоры временно прекратили работу в кузбасской столице и по этой причине движение по оживленному перекрестку в центре города было затруднено. Без света остались жители жилых домов, заведения общепита и магазины.