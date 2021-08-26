Кемеровчанин в комментариях к одному из постов Сергея Цивилева отметил, что разговоров о строительстве нового культурного объекта со стороны местных властей было много с начала 2021 года, но потом эта тема стала реже звучать и открытое обсуждение практически сошло на нет.

– К 300-летию Кузбасса обещали многое в районе Красной горки, где собственно, уголь и обнаружили. <…> Жителям района стоит ждать остального, обещанного ранее?, — задал вопрос главе региона пользователь соцсети.

В результате ответ на вопрос решили дать представители горадминистрации. С их слов, обновление территории музея планируются и сейчас концепция культурно-исторического парка, а также объемы и этапы строительных работ уже согласованы. Однако еще не определен источник финансирования и по этой причине не обозначены сроки выполнения работ, уточнили в мэрии.