Кемеровские власти назвали причину отсутствия сроков по строительству парка в музее "Красная Горка"

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Вопрос о появлении культурно-исторического парка, который кемеровское власти планировали построить в районе музея "Красная Горка" к 300-летнему юбилею со дня освоения региона, поднял житель кузбасской столицы в соцсетях губернатора Кемеровской области.

Кемеровчанин в комментариях к одному из постов Сергея Цивилева отметил, что разговоров о строительстве нового культурного объекта со стороны местных властей было много с начала 2021 года, но потом эта тема стала реже звучать и открытое обсуждение практически сошло на нет.

К 300-летию Кузбасса обещали многое в районе Красной горки, где собственно, уголь и обнаружили. <…> Жителям района стоит ждать остального, обещанного ранее?, — задал вопрос главе региона пользователь соцсети.

В результате ответ на вопрос решили дать представители горадминистрации. С их слов, обновление территории музея планируются и сейчас концепция культурно-исторического парка, а также объемы и этапы строительных работ уже согласованы. Однако еще не определен источник финансирования и по этой причине не обозначены сроки выполнения работ, уточнили в мэрии.

Да!
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