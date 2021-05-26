Кемеровские власти назвали причину демонтажа прошлогоднего асфальта

Очевидцы записали на камеру работу спецтехники, которая снимала покрытие дороги на переулке Бакинском в Рудничном районе областного центра. При этом, со слов очевидцев, асфальт был выложен в прошлом году.

Как пояснили городские власти, во время строительного сезона 2020 года подрядчик отремонтировал дорожное покрытие по переулку Бакинскому от улицы Нахимова до улицы Юрия Смирнова, включая ремонт тротуаров, но качество работ не соответствовало заявленным требованиям.

По этой причине в настоящий момент подрядная организация занялась устранением выявленных недочетов за свой счет, сообщает сайт VSE42.Ru.