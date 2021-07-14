Кемеровские власти назвали невозможной установку понтонного моста через Томь

0
Фото:  

Житель кузбасской столицы обратил внимание на отсутствие понтонного моста через Томь к острову в Центральном районе города и задал соответствующий вопрос властям в Сети, где и получил ответ на него.

В вопросе о причинах отсутствия моста, соединяющего набережную и Кемеровский остров, местный житель также отметил, что из-за его отсутствия людям приходится добираться до отделенного рекой участка суши вброд.


На сообщение, опубликованное на платформе «Кузбасс Онлайн», со ссылкой на управление дорожного хозяйства и благоустройства ответили представители администрации сайта, пояснив, что к текущему моменту установка моста невозможна по техническим причинам, вызванным высоким уровнем реки Томь.


Напомним, что ранее внимание жителей кузбасской столицы привлекла частная баня, обустроенная у берега Красного озера. Кемеровчане поинтересовались о законности появления объекта у местных властей. Как оказалось, постройка была установлена с нарушением закона.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27014

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined