Кемеровские власти назвали невозможной установку понтонного моста через Томь

В вопросе о причинах отсутствия моста, соединяющего набережную и Кемеровский остров, местный житель также отметил, что из-за его отсутствия людям приходится добираться до отделенного рекой участка суши вброд.

На сообщение, опубликованное на платформе «Кузбасс Онлайн», со ссылкой на управление дорожного хозяйства и благоустройства ответили представители администрации сайта, пояснив, что к текущему моменту установка моста невозможна по техническим причинам, вызванным высоким уровнем реки Томь.

Напомним, что ранее внимание жителей кузбасской столицы привлекла частная баня, обустроенная у берега Красного озера. Кемеровчане поинтересовались о законности появления объекта у местных властей. Как оказалось, постройка была установлена с нарушением закона.