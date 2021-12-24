Кемеровские власти назвали места для запуска праздничных фейерверков

В предстоящем году в областном центре прогремят праздничные фейерверки. Власти уточнили, где местным жителям можно устроить пиротехническое шоу. В список официальных мест для запуска салютов вошли 30 локаций:
Центральный район
- Сквер на ул. Коммунистическая перед зданием Дворца молодёжи
- Парк «Антошка» (набережная р. Искитимка)
- Парк Победы имени Г.К. Жукова (набережная р.Искитимка)
- Площадь Пушкина
- Ул. Притомская Набережная, ограниченная улицей Арочная и ПКиО «Парк чудес»
- Пионерский бульвар (центральная часть) от строения №4 до пр. Ленина
- Площадка, ограниченная пр. Ленина, ул. Красноармейской, Соборной, р. Искитимка
- Сквер Л.М. Резникова (парковая зона со стороны детской железной дороги)
- Ул. Кирова, площадь перед стадионом «Химик»
- Пр. Притомский, строение №70 (развлекательный комплекс «Золотой берег»)
- Ул. 4-я Заречная, строение №54 (кафе-клуб «Чайка»)
Ленинский район
- Б-р Строителей (центральная часть, на участках ограниченных: пр. Московский и пр. Октябрьский; пр. Октябрьский и пр. Ленина; пр. Ленина и пр. Химиков, от строения №45 до строения №49)
- Пр. Химиков, территория парка Кузбасский
- Рудничный район
- Пересечение пр. Шахтёров и ул. Терешковой
- Аллея от пр. Шахтёров до ул. Институтская (напротив территориального управления Рудничного района)
- Пересечение пр. Кузбасский и ул. Серебряный бор, правая сторона
- ДК Боровой, ул. Городецкая, 1
Заводский район
- Привокзальная площадь у железнодорожного вокзала
- Ул. Сибиряков-Гвардейцев, у стадиона «Сибиряк»
- Сквер новорожденных (улица Свободы)
- Пр. Молодёжный, сквер у торгово-развлекательного центра «Гринвич»
- Центральная часть ул. Патриотов, от ул. Тюленина до ул. Двужильного
- Ул. Дружбы, напротив строения №35Б
- Ж.р. Ягуновский, Пионер
- Сквер Храма святого равноапостольного князя Владимира, ул. Пионер, 4
- Парк Победы, улица Белозерная
Кировский район
- Ул. 40 лет Октября, №18 площадь перед зданием ДК имени 50-летия Октября
- Площадка, улица А. Леонова, ограниченная домом №19, №24, №24а
- Сквер по улице Халтурина, ограниченный домами № 35а-37а
- Ж.р. Кедровка
- Ул. Стадионная, (у стадиона «Открытчик»)
- Ж.р. Лесная Поляна
- Пр. Михайлова (разворотная автобусная площадка на конечной остановке.
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