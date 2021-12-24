Кемеровские власти назвали места для запуска праздничных фейерверков

0
Фото:  

В кузбасской столице специалисты выбрали места, где запуск фейерверков окажется безопасным для граждан. На весь город в списке оказались 30 локаций.

В предстоящем году в областном центре прогремят праздничные фейерверки. Власти уточнили, где местным жителям можно устроить пиротехническое шоу. В список официальных мест для запуска салютов вошли 30 локаций:

Центральный район
  • Сквер на ул. Коммунистическая перед зданием Дворца молодёжи
  • Парк «Антошка» (набережная р. Искитимка)
  • Парк Победы имени Г.К. Жукова (набережная р.Искитимка)
  • Площадь Пушкина
  • Ул. Притомская Набережная, ограниченная улицей Арочная и ПКиО «Парк чудес»
  • Пионерский бульвар (центральная часть) от строения №4 до пр. Ленина
  • Площадка, ограниченная пр. Ленина, ул. Красноармейской, Соборной, р. Искитимка
  • Сквер Л.М. Резникова (парковая зона со стороны детской железной дороги)
  • Ул. Кирова, площадь перед стадионом «Химик»
  • Пр. Притомский, строение №70 (развлекательный комплекс «Золотой берег»)
  • Ул. 4-я Заречная, строение №54 (кафе-клуб «Чайка»)
Ленинский район
  • Б-р Строителей (центральная часть, на участках ограниченных: пр. Московский и пр. Октябрьский; пр. Октябрьский и пр. Ленина; пр. Ленина и пр. Химиков, от строения №45 до строения №49)
  • Пр. Химиков, территория парка Кузбасский
  • Рудничный район
  • Пересечение пр. Шахтёров и ул. Терешковой
  • Аллея от пр. Шахтёров до ул. Институтская (напротив территориального управления Рудничного района)
  • Пересечение пр. Кузбасский и ул. Серебряный бор, правая сторона
  • ДК Боровой, ул. Городецкая, 1
Заводский район
  • Привокзальная площадь у железнодорожного вокзала
  • Ул. Сибиряков-Гвардейцев, у стадиона «Сибиряк»
  • Сквер новорожденных (улица Свободы)
  • Пр. Молодёжный, сквер у торгово-развлекательного центра «Гринвич»
  • Центральная часть ул. Патриотов, от ул. Тюленина до ул. Двужильного
  • Ул. Дружбы, напротив строения №35Б
  • Ж.р. Ягуновский, Пионер
  • Сквер Храма святого равноапостольного князя Владимира, ул. Пионер, 4
  • Парк Победы, улица Белозерная
Кировский район
  • Ул. 40 лет Октября, №18 площадь перед зданием ДК имени 50-летия Октября
  • Площадка, улица А. Леонова, ограниченная домом №19, №24, №24а  
  • Сквер по улице Халтурина, ограниченный домами № 35а-37а
  • Ж.р. Кедровка
  • Ул. Стадионная, (у стадиона «Открытчик»)
  • Ж.р. Лесная Поляна
  • Пр. Михайлова (разворотная автобусная площадка на конечной остановке.
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32071

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined