Кемеровские власти назвали дату начала отопительного сезона

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Стала известна точная дата, когда кемеровские квартиры начнут отапливаться.

Опубликовано постановление главы Кемерова, согласно которому тепло в дома горожан начнет поступать уже в начале следующей недели.

– С 13.09.2021 обеспечить циркуляцию теплоносителя в магистральных и внутриквартальных тепловых сетях и подачу отопления на объекты социальной сферы и жилой фонд, – говорится в документе от 10 сентября.

С 7 по 12 сентября идет заполнение систем отопления. С 13 сентября начнутся их подключения. Увеличение тепловой нагрузки пройдет 13-14 сентября. Часть котельных будет запущена к 15 сентября.


Напомним, накануне власти Анжеро-Судженска первыми в регионе объявили о старте отопительного сезона.

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