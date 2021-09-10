Кемеровские власти назвали дату начала отопительного сезона

Опубликовано постановление главы Кемерова, согласно которому тепло в дома горожан начнет поступать уже в начале следующей недели.
– С 13.09.2021 обеспечить циркуляцию теплоносителя в магистральных и внутриквартальных тепловых сетях и подачу отопления на объекты социальной сферы и жилой фонд, – говорится в документе от 10 сентября.
С 7 по 12 сентября идет заполнение систем отопления. С 13 сентября начнутся их подключения. Увеличение тепловой нагрузки пройдет 13-14 сентября. Часть котельных будет запущена к 15 сентября.
Напомним, накануне власти Анжеро-Судженска первыми в регионе объявили о старте отопительного сезона.
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