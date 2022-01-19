Кемеровские власти на три дня перекроют дорогу у Люскуса из-за спортивных мероприятий

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Движение транспорта в районе горы Люскус в Кемерове изменится уже в предстоящие выходные.

По данным кемеровских властей, с 20:00 пятницы, 21 января, по 19:00 воскресенья, 23 января, организация автомобильного движения в районе горы Люскус будет изменена из-за предстоящих соревнований, а именно: первого этапа чемпионата и первенства России по снегоходному кроссу, первого этапа чемпионата России по сноубайк-кроссу, Кубка и первенства Кузбасса по мотокроссу.


Так, по улице Ноябрьская вдоль проезжей части предусматривается введение ограничений на остановку и стоянку транспорта, а также снижение максимальной скорости движения до 40 км/ч.


По адресу улица Ноябрьская, 70/4 специалисты организуют временный пешеходный переход с установкой необходимых дорожных знаков, также на указанном участке движение будет осуществляться только в одну сторону, через временную зону для парковки машин, где транспорт смогут оставить гости мероприятия. Выезд с территории окажется возможен по проезду, расположенному параллельно ул. Ноябрьской.

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