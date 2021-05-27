Кемеровские власти на сутки перекроют проспект для всероссийского забега

В городе Кемерово движение по проспекту Притомский протяженностью от Пионерского бульвара, 1А до бульвара Строителей, а также по проспекту Московский, 27 до бульвара Строителей будет приостановлено 30 мая с 8:00 до 18:00. О перекрытии дороги сообщили в местной администрации.

Также ограничения коснутся и стоянок для автотранспорта. Владельцы машин не смогут оставить свои автомобили на проспекте Притомском от проспекта Октябрьского до бульвара Строителей, а также на проспекте Московском до проспекта Ленинградского. Запрет на парковку будет действовать с 20:00 29 мая до 18:00 30 мая.

Кроме того, 30 мая отменена также работа двух маршрутов – № 8т и 83т. Сообщается, что движение будет изменено в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ".

Полумарафон пройдет в 85 российских городах – от Калининграда до Камчатки. Принять участие в нем могут все желающие.