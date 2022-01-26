Кемеровские власти изымут 43 участка в частном секторе

Сегодня, 26 января, в электронном бюллетене администрации города Кемерова появилось распоряжение об изъятии 43 земельных участков с расположенными на них объектами.

Согласно документу, в муниципальную собственность перейдут некоторые участки на переулке Зеленый, а также по улице Тимирязева, Лесная, Шоссейная, Краснознаменная, Тенистая, Нерчинская. С полным списком можно ознакомиться на сайте электронного бюллетеня. Всего в распоряжении указаны 43 участка.

Собственникам земельных участков будут направлены копии постановления в течение десяти дней после публикации. Исполнение распоряжения проконтролирует глава города Илья Середюк.

Ранее власти Кемерова обозначили количество выкупаемых участков в частном секторе. На проведение сетей водоснабжения и канализации на месте ликвидируемых домов будет потрачено более 500 млн рублей.