Кемеровские власти изымут 43 участка в частном секторе

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Мэрия кузбасской столицы опубликовала первое постановление об изъятии домов и земельных участков на территории ликвидируемого частного сектора.

Сегодня, 26 января, в электронном бюллетене администрации города Кемерова появилось распоряжение об изъятии 43 земельных участков с расположенными на них объектами.


Согласно документу, в муниципальную собственность перейдут некоторые участки на переулке Зеленый, а также по улице Тимирязева, Лесная, Шоссейная, Краснознаменная, Тенистая, Нерчинская. С полным списком можно ознакомиться на сайте электронного бюллетеня. Всего в распоряжении указаны 43 участка.


Собственникам земельных участков будут направлены копии постановления в течение десяти дней после публикации. Исполнение распоряжения проконтролирует глава города Илья Середюк.


Ранее власти Кемерова обозначили количество выкупаемых участков в частном секторе. На проведение сетей водоснабжения и канализации на месте ликвидируемых домов будет потрачено более 500 млн рублей.

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