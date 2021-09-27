Кемеровские власти изымут 12 квартир в Кировском районе

Кемеровские власти опубликовали документы, согласно которым у жителей многоквартирного дома № 9 по улице Стройгородок будут изъяты квартиры. Также в муниципальную собственность отойдет земельный участок, на котором расположено само строение.

Согласно постановлению, жилое здание признано аварийным, и поэтому подлежит сносу. Копии постановлений об изъятии жилых площадей собственники получат в течение десяти дней.

Ранее редакция AVOKADO писала об изъятии квартир в Рудничном районе Кемерова.