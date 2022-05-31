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Кемеровские власти изменят облик Московской площади к празднику

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Журналист AVOAKDO выяснил, какие работы планируется провести на площади, которая станет местом празднования Дня города в кузбасской столице.

Кемеровчане заметили, что на колоннах, установленных на Московской площади, имеются крупные сколы краски, а некоторые деревья кажутся погибшими. Корреспондент AVOKADO обратился в администрацию областного центра, чтобы выяснить, будет ли приведено общественное пространство в надлежащее состояние ко Дню города.


Сотрудники мэрии рассказали, что рабочие покрасят колонны до 12 июня текущего года. При этом ремонт будет произведен в рамках гарантийных обязательств. Дополнительные работы не запланированы.


Что касается деревьев, то их планируется заменить в ближайшее время. Таким образом, облик Московской площади изменится в лучшую сторону как раз к празднику.


Напомним, что содержание данной площади обошлось бюджету города почти в 10 млн рублей.

Да!
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