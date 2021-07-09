Кемеровские власти изъяли земли с двумя аварийными домами

Из свежего постановления кемеровских властей следует, что строения №18 и №19 на улице Четырехрядной изымаются у собственников для нужд муниципалитета. Площадь каждого из участков составляет 600 квадратных метров.

– Изъять для муниципальных нужд города Кемерово объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению, – заявили представители местных властей.

Стоит отметить, что за исполнением постановления будет пристально следить первый заместитель главы города.