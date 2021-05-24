Кемеровские власти ищут подрядчика для организации питания в мэрии на праздниках за почти полмиллиона рублей

0
Фото:  

Сотрудники администрации в областном центре Кузбасса занялись поиском исполнителя, готового организовать общественное питание в мэрии на время проведения общегородских мероприятий. Стартовая цена контракта составляет 462 тысячи рублей.

Заказ администрации Кемерова был опубликован на сайте госзакупок. Из него же следует, что администрация сейчас занимается поиском компании или предпринимателя, которые смогут до конца года заниматься поставкой еды в мэрию на праздники. Отмечается, что заявка будет подаваться по мере необходимости Заказчика за 24 часа до проведения мероприятия.


Уточняется, что победителю будет необходимо организовать в администрацию поставку определенной продукции, а именно:

  1. мини-выпечка в ассортименте (вес 1 шт. от 30 граммов до 35 граммов) – 9000 шт.;
  2. выпечка в ассортименте (вес 1 шт. от 50 граммов до 55 граммов) – 9000 шт.;
  3. фрукты в ассортименте: (ананасы, яблоки, груши, апельсины, мандарины, виноград) – 540 кг;
  4. чай пакетированный с сахаром в ассортименте (объем 1 кофейной чашки 200 мл.) – 9000 шт..

Кроме того, победитель будет обязан поставить и 9000 шт. комплектов одноразовой посуды. В сами наборы должны входить: чашка, пластиковая тарелка, размешиватель для сахара, скатерть одноразовая, салфетки и мусорные пакеты. Вместе с этим, исполнителю предстоит также и организовать доставку продукции и обслуживание всех мероприятий.


Все желающие подать заявку на исполнение заказа могут сделать это до 1 июня текущего года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25345

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined