Кемеровские власти ищут подрядчика для организации питания в мэрии на праздниках за почти полмиллиона рублей

Заказ администрации Кемерова был опубликован на сайте госзакупок. Из него же следует, что администрация сейчас занимается поиском компании или предпринимателя, которые смогут до конца года заниматься поставкой еды в мэрию на праздники. Отмечается, что заявка будет подаваться по мере необходимости Заказчика за 24 часа до проведения мероприятия.

Уточняется, что победителю будет необходимо организовать в администрацию поставку определенной продукции, а именно:

мини-выпечка в ассортименте (вес 1 шт. от 30 граммов до 35 граммов) – 9000 шт.; выпечка в ассортименте (вес 1 шт. от 50 граммов до 55 граммов) – 9000 шт.; фрукты в ассортименте: (ананасы, яблоки, груши, апельсины, мандарины, виноград) – 540 кг; чай пакетированный с сахаром в ассортименте (объем 1 кофейной чашки 200 мл.) – 9000 шт..

Кроме того, победитель будет обязан поставить и 9000 шт. комплектов одноразовой посуды. В сами наборы должны входить: чашка, пластиковая тарелка, размешиватель для сахара, скатерть одноразовая, салфетки и мусорные пакеты. Вместе с этим, исполнителю предстоит также и организовать доставку продукции и обслуживание всех мероприятий.

Все желающие подать заявку на исполнение заказа могут сделать это до 1 июня текущего года.