Кемеровские власти анонсировали создание нескольких медучреждений

Накануне в социальных сетях главы Кемерова Ильи Середюка появилось сообщение от местной жительницы, которая поинтересовалась, будут ли строиться новые больницы и поликлиники в областной столице.
‒ Сейчас проектируется одна больница и рассматривается четыре поликлиники, ‒ заявил градоначальник в комментариях на своей странице в Instagram.
Точных сроков создания новых медучреждений в кузбасской столице Илья Середюк не сообщил.
Ранее редакция AVOKADO писала о строительстве инфекционной больницы в Ленинском районе Кемерова.
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