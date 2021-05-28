Кемеровские власти анонсировали праздничную программу на День города

Власти опубликовали распоряжение губернатора Кемеровской области Сергей Цивилева от 28 мая, которое утверждает перечень мероприятий, запланированных на 12 июня в областном центре.

Кемеровчане смогут на бульваре Строителей на открытом воздухе следить за прямыми трансляциями матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020. Однако главным условием является соблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса.

Что касается основной группы событий, в День города в Кемерове выступят солист группы Burito Игорь Бурнышев, кавер-группа "Звезды поздравляют", также состоится гала-концерт "Битва хоров", фестиваль духовых оркестров, соревнование по стритболу, флешмоб "101 пейзаж города", танцевальный баттл, граффити-фестиваль, будут организованы релакс-зоны, "Арбат на Весенней", мульткинотеатр и иные развлечения. Вечером горожане смогут полюбоваться салютом.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте "Электронный бюллетень правительства Кемеровской области".