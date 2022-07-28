Кемеровские власти анонсировали появление штрафстоянок для электросамокатов

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В следующем году в городе Кемерово не будут разбросаны электросамокаты. Дело в том, что власти планируют оборудовать для них специальные парковки и штрафстоянки.

Глава столицы Кузбасса Илья Середюк в своих социальных сетях анонсировал появление парковок и специальных штрафстоянок для электросамокатов, которые зачастую оказываются разбросаны в разных частях города.

– Сейчас специалисты работают над перечнем мест для парковок электросамокатов. Одно из ключевых требований – безопасность для всех участников дорожного движения, – уточнил мэр.

Он также добавил, что опубликованы проекты документов – "дополнения в Правила благоустройства города Кемерово, где обозначим порядок оказания услуг проката электросамокатов, и изменения в решение городского Совета народных депутатов". В ближайшем будущем в официальных бумагах будет прописана процедура эвакуации электросамокатов и помещение их на специализированную штрафстоянку.

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