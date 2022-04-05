+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровские власти анонсировали появление двух новых ТЦ

1
Фото:  

В скором времени на территории главной столицы Кузбасса появятся сразу два новых торговых центров. Подробности строительства объектов корреспонденту AVOKADO раскрыли в кемеровской мэрии.

По данным кемеровских властей, на текущий момент выданы разрешения на строительство двух объектов, которые, предварительно, должны быть готовы до 2023 года. Так, новый торговый комплекс появится на проспекте Молодежный, 14 в Заводском районе, где расположена заброшенная стройка.


Также в правительстве отметили, что возведение второго ТЦ запланировано на проспекте Владимира Михайлова, 3/2, там в ближайшем будущем должен открыться "Магазин". Срок завершения строительных работ обозначены до 10.03.2023.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35040

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined