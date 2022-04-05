Кемеровские власти анонсировали появление двух новых ТЦ

По данным кемеровских властей, на текущий момент выданы разрешения на строительство двух объектов, которые, предварительно, должны быть готовы до 2023 года. Так, новый торговый комплекс появится на проспекте Молодежный, 14 в Заводском районе, где расположена заброшенная стройка.

Также в правительстве отметили, что возведение второго ТЦ запланировано на проспекте Владимира Михайлова, 3/2, там в ближайшем будущем должен открыться "Магазин". Срок завершения строительных работ обозначены до 10.03.2023.