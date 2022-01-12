Кемеровские власти анонсировали открытие нового парка

В Instagram-аккаунте мэра под одним из постов кемеровчанка поинтересовалась о строительстве новых объектов для досуга жителей в городе. Особенно она выделила территорию в районе ФПК, где сейчас ведется возведение новых домов и, с ее слов, висит таблица о планах по облагораживанию паркового участка.

– Там появится новая парковая зона. Чуть позже о ней расскажу, – прокомментировал комментарий Середюк.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти рассказали об открытии самого большого катка в областном центре, который расположен в парке имени Веры Волошиной.