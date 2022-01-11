Глава Кемеровской области Сергей Цивилев совместно с мэром кузбасской столицы Ильей Середюком посетил строящийся в городе спорткомплекс "Кузбасс-Арена". Отмечается, что общая площадь объекта составляет порядка 51 107 квадратных метров. В здании появится бассейн, протяженность которого составит 50 метров, а также тренажерный зал, площадка для скалолазания и другое.

Предполагается, что в 2022 году в строении будет проведен чемпионат мира по волейболу: в Кемерове пройдут игры группы В, где сразятся команды из Бразилии, Японии, Кубы и Катара. В настоящий момент подрядчик заканчивает внешние работы – готовит наружную отделку и устанавливает витражи.

Внутри объекта специалисты продолжают монтаж системы отопления и вентиляции. По предварительным данным, открытие должно состояться уже предстоящей весной, заявил градоначальник.