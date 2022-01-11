Кемеровские власти анонсировали модернизацию трамваев и троллейбусов

Соответствующее объявление мэр сделал накануне во время обращения к жителям областного центра, которое появилась в его Instagram-аккаунте.

Со слов чиновника, в 2022 году местные власти намерены полностью преобразить пассажирский транспорт в городе: избавиться от маршрутных такси, а на их место выпустить новые вместительные автобусы. Кроме того, изменения в скором времени могут произойти и в электротранспорте.

– В 2022 году мы хотим приступить к разработке схемы модернизации городского электротранспорта – это трамваи, троллейбусы, вся инфраструктура, рельсы, контактная сеть, – отметил Середюк.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что администрация города Кемерово прокомментировала жалобы местных жителей на невозможность покинуть Кировский район на общественном транспорте, которые возникли после отмены части маршрутных рейсов.