Кемеровские власти анонсировали модернизацию трамваев и троллейбусов

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Глава города Кемерово Илья Середюк заявил о намерении в текущем году приступить к разработке схемы, которая позволит модернизировать электротранспорт.

Соответствующее объявление мэр сделал накануне во время обращения к жителям областного центра, которое появилась в его Instagram-аккаунте.


Со слов чиновника, в 2022 году местные власти намерены полностью преобразить пассажирский транспорт в городе: избавиться от маршрутных такси, а на их место выпустить новые вместительные автобусы. Кроме того, изменения в скором времени могут произойти и в электротранспорте.

В 2022 году мы хотим приступить к разработке схемы модернизации городского электротранспорта – это трамваи, троллейбусы, вся инфраструктура, рельсы, контактная сеть, отметил Середюк.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что администрация города Кемерово прокомментировала жалобы местных жителей на невозможность покинуть Кировский район на общественном транспорте, которые возникли после отмены части маршрутных рейсов.

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