Кемеровские власти анонсировали благоустройство семи скверов

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В предстоящем 2022 году рабочим предстоит отремонтировать сразу семь общественных территорий в кузбасской столице, на которые властям указали жители города.

Сразу семь скверов в городе Кемерово преобразятся в предстоящем 2022 году. Об этом в официальном Instagram-аккаунте рассказал мэр Илья Середюк. Градоначальник отметил, что территории выбраны с учетом пожеланий местных жителей.

– По предложениям жителей города следующим летом предстоит благоустроить семь популярных городских скверов. Они стали победителями во всенародном голосовании минувшей весной, когда кемеровчане выбирали, какая из общественных территорий в первую очередь нуждается в реновации, – следует из публикации.

В результате рабочим предстоит отремонтировать аллею на улице Кирова, бульвар Патриотов от Радищева и до улицы Ю. Двужильного, парк Победы в Ягуновском, а также три сквера: на пересечении улиц Черняховского и Красноармейской, Каменской и Молодежного проспекта, возле территориального управления Рудничного района.


На указанных участках специалисты отремонтируют дорожное полотно, заменят асфальт, скамейки, урны, восстановят зеленые насаждения.


Благоустройство будет проведено и в Березовой роще в Кировском районе города, реконструкция которого была начата еще в 2020 году.

Фото: Instagram / ilyaseredyuk

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