Жители кузбасской столицы в Сети поделились последствиями непогоды, которая по разному проявила себя в разных частях города. Так, если в разгар дня в Рудничном районе шел град, то в Ленинском районе местных жителей "немного затопило". В качестве подтверждения своих слов они разместили видео с обильными осадками.

На кадрах видно, что от ливня люди спрятались под козырьком строения, а тротуар практически полностью оказался под водой. В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" сравнили вид улиц с "реками".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мощный град побил урожай в кузбасском селе.