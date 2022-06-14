Кемеровские тротуары превратились в "реки" после мощного ливня

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В кузбасской столице сегодня во вторник, 14 июня, прошел сильный ливень, в результате чего в одном из кемеровских районов затопило улицы.

Жители кузбасской столицы в Сети поделились последствиями непогоды, которая по разному проявила себя в разных частях города. Так, если в разгар дня в Рудничном районе шел град, то в Ленинском районе местных жителей "немного затопило". В качестве подтверждения своих слов они разместили видео с обильными осадками.


На кадрах видно, что от ливня люди спрятались под козырьком строения, а тротуар практически полностью оказался под водой. В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" сравнили вид улиц с "реками".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мощный град побил урожай в кузбасском селе.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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