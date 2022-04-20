Кемеровские транспортники запустят дополнительные автобусные рейсы

Жалобы на острую нехватку общественного транспорта в городе Кемерово продолжают появляться на просторах Сети. Так, в Telegram-канал местных властей появились комментарии с негативной оценкой графика движения нескольких автобусов.

– С транспортом в сторону р.п. Ягуновский мягко скажу, не совсем порядок, бардак одним словом, после 19 проходит все, что можно: 8 автобус, 39 автобус, 48 автобус, а потом на маршруте остается только 8 автобус, – прокомментировал интернет-пользователь.

С его слов, покинуть поселок после 20:00 на общественном транспорте невозможно, из-за чего местные жители фактически оторваны от остальных районов областного центра. К возмущениям присоединились и жители Южного, которые не могут вечером добраться из Центрального района к себе домой.

Представитель УЕЗТУ в официальном ответе заявил, что проблемы с транспортом на Ягуновке в ближайшем будущем разрешатся, поскольку сейчас по маршруту 8 в будни запланирована работа девяти автобусов. Что касается субботних дней, то на линию должны выходить семь, а в воскресные – шесть автобусов. На маршруте №48 по будням и в субботу выходят четыре автобуса, а в воскресенье – три с большей вместительностью.

К слову, недавно транспортники изучили пассажиропоток по направлениям в ж.р. Ягуновский. Выяснилось, что в период с 18:20 до 21:30 заполняемость составила от 70% до 90%, тогда как в период с 15:00 до 18:20 и после 21:30 – от 25% до 40%.