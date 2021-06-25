Кемеровские транспортники ввели восемь новых автобусных остановок

В городе Кемерово транспортники разместили несколько новых павильонов для ожидания общественного транспорта. Так, четыре остановки рабочие оборудовали на шоссе Леонова, а две на Притомском проспекте. По одному пункту для пассажиров появились на улицах Кирова и Дзержинского.

В будущем власти запланировали установить три остановки на проспекте Химиков и еще столько же на улице Ворошилова, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что в общей сложности в 2021 году на улицах города заменят 15 старых павильонов на новые, которые выполнены из многослойного стекла и оборудованы скамьями, урнами, а также информационными стендами.