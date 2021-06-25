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Кемеровские транспортники ввели восемь новых автобусных остановок

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Общественный транспорт в столице Кузбасса теперь будет высаживать пассажиров в новых пунктах для ожидания. О появлении восьми остановок на территории города рассказали представители местной администрации.

В городе Кемерово транспортники разместили несколько новых павильонов для ожидания общественного транспорта. Так, четыре остановки рабочие оборудовали на шоссе Леонова, а две на Притомском проспекте. По одному пункту для пассажиров появились на улицах Кирова и Дзержинского.


В будущем власти запланировали установить три остановки на проспекте Химиков и еще столько же на улице Ворошилова, сообщили в пресс-службе городской администрации.


Отмечается, что в общей сложности в 2021 году на улицах города заменят 15 старых павильонов на новые, которые выполнены из многослойного стекла и оборудованы скамьями, урнами, а также информационными стендами.

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