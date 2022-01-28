Кемеровские транспортники проведут эксперимент с двумя маршрутами

Согласно официальной информации управления единого заказчика транспортных услуг Кемерова, с 1 февраля будут введены дополнительные рейсы на два маршрута.
Временные изменения коснутся:
- маршрута № 101 "ж.д. Вокзал – Аэропорт", отправлением от ж.д. Вокзала в 04:30, 05:40 часов, из Аэропорта в 05:05 часов;
- маршрута № 126 "д.п. "Комсомольский" – Аэропорт", отправлением от д.п. "Комсомольский" в 04:55, 05:20 часов, из Аэропорта в 05:30 часов.
Специалисты отмечают, что нововведения станут экспериментальными и будут действовать лишь месяц.
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