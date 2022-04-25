Кемеровские транспортники поменяли расписание в связи длинными майскими выходными

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Автобусы в Кемерове будут курсировать по новому расписанию, временно установленному из-за длинных выходных.

Совсем скоро в Кузбассе наступят длинные выходные. В связи с чем расписание общественного транспорта видоизменилось.


В период с 30 апреля по 10 мая автобусы будут следовать по данному расписанию:

  • 30 апреля и 7 мая соответствует графику субботы;
  • 1, 2, 8, 10 мая – воскресенья;
  • 3 мая – режим воскресенья с дополнительными маршрутами до кладбищ;
  • 9 мая –график воскресенья, после – дополнительные рейсы по окончании торжества
  • 4, 5, 6 мая – обычное расписание.

В случае возникновения вопросов, можно обратиться в справочно-информационную службу УЕЗТУ: 57-46-57 ежедневно с 7:00 до 23:00.

Да!
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