Кемеровские транспортники поменяли расписание в связи длинными майскими выходными

Совсем скоро в Кузбассе наступят длинные выходные. В связи с чем расписание общественного транспорта видоизменилось.
В период с 30 апреля по 10 мая автобусы будут следовать по данному расписанию:
- 30 апреля и 7 мая соответствует графику субботы;
- 1, 2, 8, 10 мая – воскресенья;
- 3 мая – режим воскресенья с дополнительными маршрутами до кладбищ;
- 9 мая –график воскресенья, после – дополнительные рейсы по окончании торжества
- 4, 5, 6 мая – обычное расписание.
В случае возникновения вопросов, можно обратиться в справочно-информационную службу УЕЗТУ: 57-46-57 ежедневно с 7:00 до 23:00.
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