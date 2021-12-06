Кемеровские транспортники объяснили сбои в движении маршруток

Жительница Кемерова пожаловалась, что по вечерам испытывает проблемы с посадкой в общественный транспорт. Горожанка сообщила, что одно из маршрутных такси ходит с большими промежутками, что доставляет неудобство.

‒ В самый час-пик (около 18:00) маршрутка 40т практически не ходит. <...> Планируется хоть что-нибудь делать, чтобы этим маршрутом вообще возможно было ездить? ‒ написала кемеровчанка на платформе "Кузбасс Онлайн".

На жалобу ответили администраторы портала. Они сообщили, что задержки в движении транспорта связаны с недостатком водителей, не вышедших на маршрут из-за плохого самочувствия.

‒ По информации МБУ "УЕЗТУ", недовыпуск транспортных средств на линию происходит по причине болезни водителей, ‒ говорится в ответе.

Кроме того, администраторы отметили, что в кузбасской столице идет поэтапная модернизация транспортной структуры, результатом которой станет полное исчезновение маршрутов с префиксом "Т".