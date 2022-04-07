Кемеровские транспортники добавили рейс на востребованный маршрут

Кемеровчанка пожаловались в Сети, что жители поселка Боровой не могут вовремя уехать с нескольких остановок после того, как власти заменили маршрутное такси №127 автобусом. Причину этого горожанка усмотрела в недостаточном количество рейсов. Она рассказала, что "пазик" раньше приезжал в 6:30, а теперь его нет.

‒ Или верните маршрутки или отправьте еще один рейс на 6:20. Ведь людям нужно на работу, а сесть невозможно, ‒ высказалась горожанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы платформы сообщили, что МБУ "УЕЗТУ" ввели на данном маршруте дополнительный рейс. Теперь из поселка Боровой будет ходить еще один автобус №127 отправлением в 6:15.