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Кемеровские транспортники добавили рейс на востребованный маршрут

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Автобус по одному из направлений в кузбасской столице будет ходить чаще после жалоб горожан.

Кемеровчанка пожаловались в Сети, что жители поселка Боровой не могут вовремя уехать с нескольких остановок после того, как власти заменили маршрутное такси №127 автобусом. Причину этого горожанка усмотрела в недостаточном количество рейсов. Она рассказала, что "пазик" раньше приезжал в 6:30, а теперь его нет.

‒ Или верните маршрутки или отправьте еще один рейс на 6:20. Ведь людям нужно на работу, а сесть невозможно, ‒ высказалась горожанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы платформы сообщили, что МБУ "УЕЗТУ" ввели на данном маршруте дополнительный рейс. Теперь из поселка Боровой будет ходить еще один автобус №127 отправлением в 6:15.

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